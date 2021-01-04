Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde ikamet eden A.U. (65) ve S.U.'yu (61) telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler, sigorta şirketinden aradıklarını söyleyerek kişisel bilgilerini aldı. Şahıslar, daha sonra iki vatandaşın bankada bulunan toplam 24 bin lirasını başka hesaba aktararak dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan A.U. ve SU. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sigorta şirketinden aradıklarını söyleyip 24 bin lira dolandırdılar
04.01.2021 - 21:18 | Son Güncelleme: 04.01.2021 - 21:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da sigorta şirketinden aradıklarını söyleyen dolandırıcılar, 2 vatandaşın 24 bin lirasını dolandırdı.
Etiketler : samsun,
757569 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757569.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER