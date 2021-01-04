Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, dün gece saat 02.00 sularında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin Gül (51), akşam saatlerinde ikametinde oğlu S.G. tarafından hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Hasan Hüseyin Gül'ün cenazesi cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gül'ün daha önceden kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.
Bir gün önce hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki şahıs evinde hayatını kaybetti
04.01.2021 - 22:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da bir gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki şahıs, evinde hayatını kaybetti.
Etiketler : malatya,
757585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757585.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER