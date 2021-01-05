Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Erol S. (28) ve Ömer S. (54), aralarında husumet bulunan bir ailenin evinin bulunduğu Murat Mahallesi 2505 sokağa geldi. Şüpheliler, otomobilin içinden tabancayla sokakta rastgele ateş açtıktan sonra kaçtı.

O sırada sokakta bulunan kardeşler K.C.K. (15) ve D.K. (6) kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burada tedavi altına alınan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak ağabeyi K.C.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.