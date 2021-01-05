Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İtfaiyesi, 2020'nin 11 ayında 7 bin 595'i söndürülmemiş izmaritten kaynaklanan 19 bin 87 yangına müdahale etti.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, 2020'nin 11 ayında, İstanbul'da yangın çıkış nedenleri arasında sigara izmariti ilk sırada yer aldı.

Kentte çıkan yangınların yüzde 39,8'ini oluşturan 7 bin 595 yangına, söndürülmemiş izmarit yol açtı.

2015'te 10 bin 532, 2016'da 11 bin 341, 2017'de 8 bin 420, 2018'de 7 bin 153, 2019'da 9 bin 201 yangının kaynağı "sigara" olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da, elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ise çıkış sebepleri arasında ikinci sırada yer aldı. İlde elektrik kontağından 4 bin 174 (yüzde 21,9), kasıtlı şekilde 1423 (yüzde 7,5), elektrikli aletlerle ilgili ise 965 (yüzde 5,1), çocukların ateşle oynaması sonucu 378 (yüzde 2) yangın çıktı.

Yangınların 717'si (yüzde 3,8) ise "baca" sebepli olarak istatistiklere yansıdı.

11 ayda 59 bin 335 olaya müdahale edildi

İtfaiye ekipleri, 2020'nin 11 ayında 59 bin 335 olaya müdahale etti.

Toplam 19 bin 87 yangının, 11 bin 913'ü "yapısal yangınlar", 7 bin 174'ü ise "yapısal olmayan yangınlar" kategorisinde değerlendirildi.

Ekipler, "yangın olmayan" 34 bin 21 olay (sıkışmalı trafik kazası, sel/su baskını, can kurtarma, güvenlik tedbirleri) için de sahaya çıktı. 6 bin 227 kez de diğer itfaiye çıkış kapsamında faaliyette bulundu.

8,1 dakikada bir olaya müdahale

Bu dönem istatistikleri dikkate alındığında, her 25,1 dakikada İstanbul'da yangın çıktı.

Yapısal kategoride değerlendirilen olayların 4 bin 23'ü konut, 1480'i araç, 169'u fabrika, 6 bin 241'i ise diğer bina yangınları olarak kayıtlara geçti.

Yangınlar, yangın olmayan diğer olaylar ve diğer itfaiye çıkışları dikkate alındığında itfaiye ekipleri 8,1 dakikada bir olaya müdahalede bulunmak zorunda kaldı.

Kentte yangınların yüzde 37,5'i 12.00-18.00, yüzde 34,2'si 18.00-00.00, yüzde 14,8'i 06.00-12.00, yüzde 13,6'sı ise 00.00-06.00 saatlerinde çıktı.

Müdahale süresinde önemli bir değişiklik yaşanmadı

Yangınlara müdahale süresinde 2019'a göre önemli bir değişiklik yaşanmazken, 2020'de, 2015'e göre 4 saniyelik bir hızlanma dikkati çekti.

Buna göre, yangınlara müdahale süresi 5 dakika 46 saniyeden, 5 dakika 42 saniyeye, diğer itfaiye olayların ortalaması da 5 dakika 52 saniyeden 5 dakika 33 saniye geriledi.

Kentteki söz konusu dönem içerisindeki yangın verileri ışığında 2 bin 346 yangınla ağustos ayı ilk sıraya yerleşti. Ağustosu 2 bin 166 ile temmuz, bin 915 yangınla da eylül ayı takip etti.