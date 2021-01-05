Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, İstiklal mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Azize K., 03 HE 990 plakalı otomobili ile yokuş yukarı çıkarken yağmurlu yolda araç kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil Ekrem Yavuz Ortaokulu bahçe duvarının bulunduğu kısımda güçlükle durabildi. Otomobil sürücünün son anda yaptığı manevra ile 10 metre yükseklikteki şarampolden okul bahçesine yuvarlanmaktan kurtuldu. Kaza sonrası büyük bir şok yaşayan ve olayı yara almadan atlatan Azize K., çevredekilerin şaşkın bakışları altında araçtan güçlükle çıkabildi. Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı.

Kazanın ardından ortaya çıkan manzara ise adeta fizik kurallarını sorgulattı.