Pınarbaşı Mahallesi'nde 82 yaşındaki eşi Nezahat Koşun ile yaşayan, 10 çocuğu, 50 torunu olan Hüseyin Koşun, 8 Aralık günü rahatsızlandı. Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Koşun'un koronavirüs testi pozitif çıktı.
24 gün süren tedavisinin ardından Hüseyin Koşun taburcu edildi.
Torunu Hüseyin Bayat, 95 yaşındaki dedesinin tedavisinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Ferhat Koşun ise dedesinin virüsü atlatmasına çok şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi.
95 yaşındaki Hüseyin dede koronayı yendi
05.01.2021 - 14:30 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüse yakalanan 95 yaşındaki Hüseyin Koşun, 24 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Pınarbaşı Mahallesi'nde 82 yaşındaki eşi Nezahat Koşun ile yaşayan, 10 çocuğu, 50 torunu olan Hüseyin Koşun, 8 Aralık günü rahatsızlandı. Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Koşun'un koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : 95 yaşındaki adam,koronavirüs,
757735 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757735.aspx
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