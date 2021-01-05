Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pınarbaşı Mahallesi'nde 82 yaşındaki eşi Nezahat Koşun ile yaşayan, 10 çocuğu, 50 torunu olan Hüseyin Koşun, 8 Aralık günü rahatsızlandı. Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Koşun'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

24 gün süren tedavisinin ardından Hüseyin Koşun taburcu edildi.



Torunu Hüseyin Bayat, 95 yaşındaki dedesinin tedavisinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Ferhat Koşun ise dedesinin virüsü atlatmasına çok şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi.