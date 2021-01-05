Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi Şehit Mehmet Baydur Caddesi Yağmur Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalımda olduğu iddia edilen Mustafa Aydın(41), 7. kattaki evinin balkonundan aşağıya atlayarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde Mustafa Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bunalımda olan şahıs 7. kattan atladı, hayatını kaybetti
05.01.2021 - 16:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi 7. kattaki evinden atlayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi Şehit Mehmet Baydur Caddesi Yağmur Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalımda olduğu iddia edilen Mustafa Aydın(41), 7. kattaki evinin balkonundan aşağıya atlayarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,intihar,
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