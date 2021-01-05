Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Erhan B, aralarında husumet olduğu belirtilen kardeşi Erdal B. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hikmet Erhan B, tabancayla kardeşi Erdal B. ile yengesi Emine B'ye ateş etti. Erdal ve Emine B, olay yerinde hayatını kaybetti. Hikmet Erhan B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ordu'da kardeş vahşeti: 2 ölü
05.01.2021 - 18:12 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'nun Kumru ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ve yengesini silahla öldürdü.
Etiketler : ordu,cinayet,haberler,
757793 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757793.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER