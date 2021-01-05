Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narkotik Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayide S.Ç. isimli bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, S.Ç. isimli tekel bayi sahibinin evinde ve tekel bayide yaptıkları aramada 1 kilo esrar maddesi, 1 adet ucu kesilmiş tüfek ve 20 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alındı

Tekel bayide uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.