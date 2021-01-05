Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İran ülkesi üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak Türkiye’ye kaçak giriş yapan yabancı uyruklu şahısların olduğu tespit edildi. Yapılan tespitler doğrultusunda, 5 Ocak 2021 günü kimlikleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Altındağ ilçesinde 23 kişi, AŞTİ içerisinde 11 kişi, Gölbaşı ilçesinde 6 kişi, Mamak ilçesinde 4 kişi olmak üzere toplamda 44 kişi yakalandı.

38 Afganistan, 3 Özbekistan, 3 İran uyruklu olduğu öğrenilen bu şahıslar Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların sınır dışı edilmeleri ve Geri Gönderme Merkezine teslimi için işlemlere başlatıldı.