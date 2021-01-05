Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Celil Can Y. kullandığı 01 FCV 93 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 700 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.