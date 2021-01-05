Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Celil Can Y. kullandığı 01 FCV 93 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 700 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaldırıma çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
05.01.2021 - 23:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 23:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.
Etiketler : Adana,
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