Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 19 aranan şahsı yakalarken 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.