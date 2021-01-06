Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 19 aranan şahsı yakalarken 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Balıkesir'de jandarma 19 aranan şahsı yakaladı
06.01.2021 - 00:16 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 00:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakalarken, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Etiketler : Balıkesir,
757852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757852.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER