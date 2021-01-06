Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez üssü Sisam Adası olan 6,9 şiddetindeki depremde, İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Emine ve Hüseyin Yücel çifti, kızları Feda ve Diren ile babaanne Arife Yücel’le birlikte Rıza Bey Apartmanı’nda aynı evde oturuyordu. Arife Yücel, anne ve babaları işe gittiğinde hem Feda ve Diren’e hem de bir diğer oğlu Deniz ve gelini Nilay Yücel’in kızları Vera ile Lena’ya bakıyordu. Depremde yıkılan binanın enkazında kalan babaanne ve dört torununun cansız bedeni, depremden 4 gün sonra çıkarıldı. Acılı Yücel Ailesi apartmanın bulunduğu alana bir çocuk parkı yapılması için çağrıda bulunurken, Feda ve Diren’in annesi Emine Yücel, “Ben bir anne olarak başka annelerin yüreğinin yanmasını istemiyorum. Başka çocuklarımızı enkazda bırakmayalım. Dört çocuğumuz el ele parka gelecek yaştalardı ama el ele enkazda bulduk. Kimse bu acıyı yaşamasın istiyorum. Herkes çocuğunu alıp parka götürmeli. Enkaz başında günlerce beklememeli” diye konuştu.

“177 kişinin 27’si çocuk”

Park taleplerini sosyal medyadan da duyuran Emine Yücel, “Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda otuyorduk. Kızlarım Feda ve Diren, eşimin yeğenleri Vera, Lena ve kayınvalidem Arife Yücel’i depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda kaybettik. Deprem Sisam Adası’nda oluştu, İzmir’e yankıları maalesef yıkım olarak geldi. 117 insanımız hayatını kaybetti. En fazla can kaybının yaşandığı yer Rıza Bey Apartmanı oldu. Depremde 27 çocuğumuz hayatını kaybetti. İçlerinde benim kızlarım, yeğenlerim de vardı. İnsanlar günlerce enkaz altında kaldı. Ben 4 gün enkazın içinden yavrularımın canlı çıkmasını bekledim. Ancak maalesef çıkmadılar. Enkaz başında canlarına sağ salim ulaşabilmek içim 6 gün bekleyen insanlar vardı. Rıza Bey Apartmanı’nın enkazı, adeta bir felaket alanı, bir mezarlığa dönüştü. Bu alanın depremde yitirdiğimiz 117 kişinin anısına; daha yaşanmamış ve yaşanacak büyük depremlere dikkat çekmek için, İzmir halkında farkındalık sağlamak için Rıza Bey Apartmanı’nın bulunduğu alanın çocuk parkı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuk parkı ve deprem meydanı olsun”

Taleplerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ilettiklerini dile getiren Yücel, “Henüz bir dönüş yok ancak taziyeye gelen İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, taziye için arayan Cumhurbaşkanımız, görüşümüze olumlu baktı. İzmir halkından, sanatçı Haluk Levent’ten destek geldi. Şu anda oluşmuş bir farkındalığı oraya yansıtmak istiyoruz. Rıza Bey Apartmanı, İzmir’in önemli bir noktasında. Merkezi sayılabilecek bir yerde ve birçok insanın gelip geçtiği bir meydanda. O alanın çocuk parkı olması, bir deprem meydanı olmasını isteriz. Orada çocuk parkı olabilir, deprem için çocuklara eğitim verilebilir. Birçok çocuğa orada depremi anlatabiliriz. Oradan geçen anne babalar orayı gördükçe, orada yaşanmış felaketleri andıkça çürük apartmanlarda mı oturuyorlar, güvenlikli yerlerde mi yaşıyorlar; bunları sorgulayacak” sözlerine yer verdi.

“Bu yangını bir ömür boyu taşıyacağım”

Hiçbir anne ve babanın aynı acıları yaşamamasını dileyen Emine Yücel, şunları söyledi: “Benim yüreğim yandı. Ben bu yangını bir ömür boyu taşıyacağım. Bu yürek yangınlarını, bu felaketleri hiçbir annenin, babanın yaşamasını istemiyorum. Enkazın olduğu alanda gerekli proje değişiklikleri yapılabilir, kamulaştırma yapılabilir. Enkaz alanının bir çocuk parkı yapılmasını istiyoruz. O binada hayatını kaybeden her çocuk bizim çocuklarımız. Hepsi kardeş gibiydi. Hepsi birlikte her gün oynayan çocuklardı. Rıza Bey Apartmanı bir sembol haline geldi. Bu farkındalık meşalesini orada elimize almamız gerekiyor. Bu vicdandır. Bu farkındalığı gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Orada yaşanan, bir depremin ötesinde bir felaketti. Kimse hak kaybına uğramadan bu projeler yapılabilir."

"Herkesten destek bekliyoruz"

Baba Hüseyin Yücel ise şöyle konuştu: "Depremde çocuklarımı, yeğenlerimi, annemi kaybettim. Bu kayıplar, bir insanın hayatı boyunca yaşayabileceği en ağır travma. Onlara ulaşmak için günlerce enkazın başında bekledik. Düşünün; çocuklarınız, yeğenleriniz, anneniz enkazın altında ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz, çaresizsiniz. Allah kimseyi böyle bir durumla karşılaştırmasın. Diğer anne babaların bunları yaşamasını istemiyoruz. Rıza Bey Apartmanı’nın bulunduğu alanın, çocuk parkı ve deprem meydanı haline getirilmesini istiyoruz. Herkesten destek bekliyoruz. Yerine koyamayacağımız tek şey insan hayatı. Herkesi duyarlılığa çağırıyoruz. Çocuklarınızı kaybedince umudunuzu kaybediyorsunuz. Biz bu konuda bir duyarlılık oluşmasını istiyoruz."