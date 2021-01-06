Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, lojistik firması sahibi Cihangir Yıldırım (52) ve babası Zekeriya Yıldırım (74) rahatsızlandı.

Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Cihangir Yıldırım ve Zekeriya Yıldırım hastanede tedaviye alındı.

Baba Zekeriya Yıldırım dün korona virüse yenik düşerken bugün de oğlu Cihangir Yıldırım koronadan hayatını kaybetti.

Babanın cenazesi Payas Asri Mezarlıkta toprağa verildi.