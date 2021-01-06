Edinilen bilgiye göre, lojistik firması sahibi Cihangir Yıldırım (52) ve babası Zekeriya Yıldırım (74) rahatsızlandı.
Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Cihangir Yıldırım ve Zekeriya Yıldırım hastanede tedaviye alındı.
Baba Zekeriya Yıldırım dün korona virüse yenik düşerken bugün de oğlu Cihangir Yıldırım koronadan hayatını kaybetti.
Babanın cenazesi Payas Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Baba-oğul bir gün arayla koronadan hayatını kaybetti
06.01.2021 - 13:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Payas ilçesinde koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlu bir gün arayla hayatlarını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, lojistik firması sahibi Cihangir Yıldırım (52) ve babası Zekeriya Yıldırım (74) rahatsızlandı.
Kaynak: İHA
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