Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Ahıdır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen komşular arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine birbirine giren taraflardan Ş.D. isimli şahıs pompalı tüfekle Ş.B. isimli şahsı sırtından vurdu. Ş.D.'nin kullandığı pompalı tüfekten çıkan saçmalar çevredeki 1 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplamda 4 kişiyi yaraladı. Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı şahıslar ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ş.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli, evinde yakalandı

Olay yerine gelen polis ekipleri, 4 kişiyi yaralayan Ş.D.'yi evinde gözaltına aldı. Ş.D. sorgusu alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.