Çan İlçesine bağlı Çaltıkara köyünde sabah saatlerinde mantar toplamak için ormanlık alana giden 83 yaşındaki Alzheimer hastası H.G.'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. H.G. için, Çan İlçe Jandarma ve Çanakkale AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uzun süren arama çalışmalarının ardından gece geç saatlerde bulunan H.G., yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
Çanakkale'de mantar toplarken kaybolan yaşlı adam bulundu
07.01.2021 - 00:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 00:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Çan İlçesine bağlı Çaltıkara köyünde kaybolan yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : mantar,yaşlı adam,
758083 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758083.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER