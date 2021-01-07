Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çan İlçesine bağlı Çaltıkara köyünde sabah saatlerinde mantar toplamak için ormanlık alana giden 83 yaşındaki Alzheimer hastası H.G.'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. H.G. için, Çan İlçe Jandarma ve Çanakkale AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uzun süren arama çalışmalarının ardından gece geç saatlerde bulunan H.G., yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.