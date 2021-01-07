Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musluklar damlatmasın

Banyo ve tuvalette kullanılan su miktarı, evde tüketilen toplam suyun yüzde 70'ini oluşturuyor. Bu sebeple ilk olarak sızdıran muslukları ve tuvaletleri onarın. Muslukları, duş başlıklarını ve tuvalet rezervuarlarını tasarruflu sistemlerle değiştirin. Çünkü klasik rezervuarının su depolama kapasitesi 16 litre. Yani dört kişilik bir aile, tuvalette ayda ortalama 3.840 litre su tüketiyor.

Küvette yıkanmayın

Banyo yaparken küvet doldurmak yerine duş alarak yıkanmak su tüketimini yüzde 25 azaltıyor. Duş alarak 40-60 litre su tüketirken küvet ile 120-150 litre su tüketiliyor. Ortalama 4-5 dakikalık duş ile tek seferde 55 litre su tasarrufu sağlanıyor. Daha az su tüketen eko-duş başlıkları da tasarruf sağlayan teknolojiler arasında yer alıyor.

Diş fırçalarken su akmasın

Diş fırçalarken suyun açık bırakılması da israfa sebep oluyor. Günde ortalama üç dakika diş fırçalandığında musluk hep açık ise ortalama 15 litre su boşa akıyor. Günde iki defa diş fırçalandığını düşünürsek bu yılda 10.950 litre suyun yok olması manasına geliyor.

Makineleri tam doldurun

Çamaşır ve bulaşık makineleri tam doldurularak yıkama yapıldığında haftada 225 litre su tasarrufu sağlanıyor. Bu, her yıkamada 10 litre su tasarrufu demek. Bulaşık makinesine koymadan önce tabakların sudan geçirilmesi, yılda ortalama 27 ton civarında su israfına sebep oluyor. Bunun yerine yemek artıklarının sıyırılması daha iyi. Araçların hortumla değil kovayla yıkanması da önemli oranda su tasarrufu sağlıyor.

Tarımda damla metodu

Türkiye'de tüketilen toplam suyun yaklaşık yüzde 74'ü sulamada kullanılıyor. Yüzey sulama metodunda yüzde 35-60, yağmurlama ve damla sulamada ise yüzde 5 ila 25 su kaybı meydana geliyor. Su kayıplarının önlenmesi için tarımsal üretimde yağmurlama veya damla sulama usulüne geçilmesi tavsiye ediliyor.

Bahçeyi akşam sula

Su tasarrufu yapılması gereken yer arasında park ve bahçeler de bulunuyor. Bu alanları sulamak için buharlaşmanın az olduğu sabah ya da akşamüstü saatlerinin tercih edilmesi önem taşıyor. Bitkilerin sabah veya akşam saatlerinde sulanması, her defasında 112 litre, araç park alanını su yerine süpürge ile temizlemek 675 litre su tasarrufu sağlıyor. Çimleri haftada bir iki defa sulamak 3.780 litrelik israfı önlüyor.