Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul ve Muğla'da düzenlenen nakliye dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yerli aşı çalışması yürüten özel bir şirket, Almanya'dan aşı geliştirmede kullanılan filtre siparişi verdi.

Yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki 700 paket filtre, tırla nakliye firmasının İstanbul Büyükçemece'deki deposuna getirildi. Nakliye firmasının tırlarının başka şehirlerde olması sebebiyle aşı geliştirmede kullanılan filtreler, güneydoğu illerine yük taşımacılığı yapan başka bir tıra yüklendi. İçerisinde aşı filtreleri, gıda, tekstil ve hırdavat malzemeleri bulunan tır, adreslere teslimat yapmayınca, nakliye firması sahibi Hidayet D. durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından malzemeleri tıra yükleyen şüphelilerin evrakının sahte olduğunu, ikiz plaka takılan tırın Muğla'ya gittiğini tespit etti.

İstanbul'da 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan tır şoförü İbrahim K. ve sahte evrak hazırladığı belirlenen Yusuf O. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, aynı gün Muğla'da düzenlediği operasyonda da 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden malzemeleri taşıma amacıyla anlaşma yapan ve tıra yükleyen Hidayet M. tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece'deki nakliye firmasının depo çıkışından itibaren tırın geçtiği güzergahtaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, malzemelerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir depoya yüklendiğini belirledi.

Polis, 5 Ocak'ta depoya düzenlediği baskında tıra yüklenen ve toplam değeri yaklaşık 5 milyon lira olan aşı, gıda, tekstil ve hırdavat malzemelerini ele geçirdi. Ele geçirilen aşı geliştirmede kullanılan filtreler Adıyaman'daki şirkete teslim edildi.