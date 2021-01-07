Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Edremit’te jandarma ekipleri uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen S.A. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 7,6 gram skunk maddesi ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemeye el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
Edremit’te uyuşturucu operasyonu
07.01.2021 - 23:00 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan aramada, sunk maddesi ele geçirildi.
Etiketler : Edremit,
758306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758306.aspx
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