Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu 18

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14