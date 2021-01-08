Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu 18
İzmir: Parçalı bulutlu 19
Adana: Parçalı bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 17
Erzurum: Parçalı bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14