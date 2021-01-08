Haramidere'de E-5'te kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durdu. Feci kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi
08.01.2021 - 09:26 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haramidere'de E-5'te kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : tır,metrobüs,trafik kazası,
758377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758377.aspx
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