Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara yönünde, Yahya G. yönetimindeki 34 ST 5351 plakalı kamyon, aynı yönde giden Bahri A. idaresindeki 34 UZ 4227 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Yahya G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde ulaşıma kapanması sonucu Gebze kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri araçları, yan yollara yönlendiriyor. Öte yandan, çarpmanın etkisiyle tıra saplanan kamyonu kurtarma çalışması sürüyor.

