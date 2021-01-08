Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Yüksekova ilçesinde dün, polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, batı illerine götürülmek üzere aracın taban kısmına gizlenmiş 54 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.