Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet sorumluluk bölgesinde 39 kişinin kumar oynarken yakalandığını belirtti. Sonel, "Bir ilçemizde maalesef 39 kişiye kumar oynadıklarından ve Covid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 120 bin 900 lira para cezası verdik. Hayretler içindeyiz!" ifadelerini kullandı.
Ordu'da kumar oynayan 39 kişiye para cezası uygulandı
08.01.2021 - 21:44 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirleri ihlal eden 39 kişiye 120 bin 900 lira ceza verildi.
Etiketler : para,ceza,haberler,
758530 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758530.aspx
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