Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet sorumluluk bölgesinde 39 kişinin kumar oynarken yakalandığını belirtti. Sonel, "Bir ilçemizde maalesef 39 kişiye kumar oynadıklarından ve Covid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 120 bin 900 lira para cezası verdik. Hayretler içindeyiz!" ifadelerini kullandı.