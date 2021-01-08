Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet sorumluluk bölgesinde 39 kişinin kumar oynarken yakalandığını belirtti. Sonel, "Bir ilçemizde maalesef 39 kişiye kumar oynadıklarından ve Covid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 120 bin 900 lira para cezası verdik. Hayretler içindeyiz!" ifadelerini kullandı.