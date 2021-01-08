Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda yapılan çalışmaya Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Bayburt, Muş ve Ağrı'daki üniversitelerden heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 10 kişilik ekip katıldı.

Kardan şehit heykellerinin yapımı tamamlandı

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak yapılan şehit askerlerin portrelerinin yansıtıldığı heykeller, temsili yürüyüşün ardından protokol üyeleri tarafından açılacak.