Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de yaşanan çatışmalar sebebi ile İdlib bölgesine göç eden mülteciler için Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu yardım çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan yardım ekibi bin aileye çocuk kolisi ve süt ulaştırdı.

Bin aileye yardım

İdlib'de yaşanan insanlık dramından en fazla çocuklar etkileniyor. Sadakataşı yardım ekibi mülteci kamplarında yaşayan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için şampuan, ıslak mendil, ikişer paket bebek bisküvisi ve bebek bezinden oluşan bin adet çocuk kolisi ile 28.512 litre sütün dağıtımını gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrası yaptığı açıklamada; ‘‘Bölgede iç savaşın başladığı dönemden bu yana aralıksız yardım çalışmaları sürdürüyoruz. Bugün İdlib’e göç etmiş bin aileye çocuk kolisi ve 28 tonun üzerinde süt dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yardımların bölgeye gelmesine katkıda bulunan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu İdlib yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden İDLİB yazıp 2989'a sms göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilir.