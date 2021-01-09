Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluabat Gölü'nün kıyısında bulunan Ormankadı mevkisindeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazinin bataklık olmasından kaynaklı ve rüzgarın şiddeti nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük yaşıyor. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için sabaha kadar çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.