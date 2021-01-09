Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalender Caddesi Galip Sokak'ta bulunan bir kereste işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.