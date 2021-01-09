Kalender Caddesi Galip Sokak'ta bulunan bir kereste işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.
Bursa'da kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
09.01.2021 - 04:38 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 04:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.
Etiketler : bursa,bursa yangın,
758584 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758584.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER