Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılmasının üzerinden 1 yıl geçti. Bu süre zarfında yüz binlerce kişi hayatını kaybederken milyonlarca insana da virüs bulaştı. Son aylarda ölüm oranları başta ABD olmak üzere artış gösterdi. Salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı. Amerika'da bir günde 4 bin 134 kişi Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti. Almanya’da da son 24 saatte 1.188 kişi öldü. Brezilya'da ise 1.524 kişi can verdi. Fransa'da sokağa çıkma yasağı 20 Ocak'a kadar uzatıldı. Belçika'da koronavirüs taşıyan bir kişi, kamu malına zarar verdiği için kendisine müdahale eden güvenlik güçlerine tükürünce 24 polis karantinaya alındı.

1 milyon 913 bin ölü, 88 milyon vaka

Dünya genelinde vaka sayısı 88 milyon 860 bini geçti, 1 milyon 913 bin kişi hayatını kaybetti. İşte ülkelere göre vaka ve ölümler:

Vakaların 1 milyonu geçtiği ülkeler: ABD 22 milyon 132 bin, Hindistan 10 milyon 414 bin 44, Brezilya 7 milyon 961 bin 673, Rusya 3 milyon 332 bin 142, İngiltere 2 milyon 889 bin 419, Fransa 2 milyon 727 bin 321, İtalya 2 milyon 220 bin 361, İspanya 2 milyon 24 bin 904, Almanya 1 milyon 869 bin 306.

Ölü sayıları: ABD, 374 bin 124, Brezilya 200 bin 498, Hindistan 150 bin 606, Meksika 131 bin 31, İngiltere 78 bin 508, İtalya 77 bin 291, Fransa 66 bin 841, Rusya 60 bin 457, İran 55 bin 933, İspanya 51 bin 675, Almanya 39 bin 258, Türkiye 22 bin 450, Belçika 19 bin 936.