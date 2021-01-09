Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde organik ürünlerin satıldığı dükkan büyük ilgi görüyor. Şırnak genelinde sadece Uludere ilçesinde bulunan doğal lezzetler dükkanında organik olmayan ürünler satılmıyor. Kendisinin yaptığı ürünleri iş yerinde sattığını belirten 23 yaşındaki girişimci Dilber Ürek, ürünleri internet ortamında da satışa sunduğunu söyledi. Ürek, "Yaklaşık 4 ay önce dükkanı açtım. Turşu ve kahvaltılıklar hazırladım. Menengiç, erişte, reçel gibi ürünleri yapıp satıyorum. Yöremizin tüm yemeklerini yapıyorum. Hiçbir yerden destek almadım. Eşimin desteğiyle bu iş yerini açtım. Ülkenin dört bir yanına kargoyla gönderiyorum" dedi.