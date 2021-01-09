Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'nın Karapınar ilçesinde yıllar önce kuruyan göl yatağında toprağın içten içe yanması, mahalleliyi şaşırttı.

Kayalı Mahallesi yakınındaki göl yatağında yer yer dumanları fark eden vatandaşlardan Durmuş Akkuz, çobanlar tarafından ateş yakıldığını düşünüp dumanları takip etti.

Toprağın içten içe yandığını görünce büyük şaşkınlık yaşayan Akkuz, gördüklerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip yetkililere ihbarda bulundu.

Yıllardır çobanların ateş yaktığını zannediyormuş

Mahalle Muhtarı Muharrem Güdal, AA muhabirine, AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, yanmanın metan gazı kaynaklı olduğunun tahmin edildiği yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

AFAD ekiplerinin, sıcaklığı belirli bir alanda tespit ettiğini anlatan Güdal, şunları kaydetti:

"Köye doğru bu sıcaklık düşüyor. Çok büyük bir tehlike arz etmediğini söylediler. İncelemeler sürecek. Suların çekilmesine bağlı oluşan metan gazının oksijenle reaksiyonu ile yanmanın meydana gelebileceği yönünde öngörüde bulundular. Şu anda büyük bir tehlike görülmüyor ancak insanların fazla yaklaştırılmaması yönünde tavsiyede bulundular. Mahallede duyan buraya geliyor. Duyuruda bulunacağız. İnsanları buraya yaklaştırmayacağız."

Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını belirten Güdal, "Burası eski göl yatağı. 15-20 yıl öncesine kadar bu alan suyla doluydu. Daha sonra çökmeler ve yer yer derin yarıklar oluşmaya başladı. Burada yıllardır dumanlar görüyorduk ancak çobanların ısınmak için ateş yaktığını düşünüyorduk. Meğer burası kendi kendine yanıyormuş. Dün fark ettik. Toprağa el değemiyorsunuz, alevleri görüyoruz." diye konuştu.

Çocuklarıyla, yanan toprağı görmeye geldi

Bölgeye çocuklarıyla gelen çiftçi Nuri Peker ise uzun yıllardır yer yer dumanları gördüklerini ancak toprağın içten içe yanacağını tahmin etmediklerini söyledi.

Önceki akşam duyduğunda evinin de yakın olması nedeniyle büyük tedirginlik yaşadığını anlatan Peker, "Daha önce böyle bir şey görmedim. Toprağı elime aldım, çok sıcaktı. Çocuklarım da meraklandı, heyecanlandı. Tehlikeli ama görmek istedik. Sabaha kadar da tereddütlü yattım. Ne olduğunu bilmiyorduk." ifadelerini kullandı.