Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Ali Kılınç (18), Ersin Karakaya (22), Fatih Karagün (22) ve Yusuf Konar (23) arkadaşları Mehmet Erkan’ın kullandığı hafif ticari araçla gezintiye çıktı. Sohbet etmek için sulama göledinin yanına giden arkadaşların içerisinde bulunduğu araç akıntıya kapılarak sulara gömüldü. Aracı kullanan Mehmet Erkan dışındaki diğer 4 genç, araçtan inmeyi başararak yüzerek kıyıya çıktı. Erkan’ın sulara gömülen araçtan çıkamadığını gören Yusuf Konar, onu kurtarmak için kendini çıktığı sulara yeniden attı. 2 gencin araçtan çıkamaması üzerine, diğer 3 arkadaşı yardım talebinde bulundu.

AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin gece 04.00’te ara verdiği çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Uzman dalgıçların katılımıyla devam eden çalışmaların 9’uncu saatinde aracı kullanan Mehmet Erkan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sağanak yağış altında güçlükle devam eden çalışmalara Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Polis Dalgıç ekipleri de destek verdi. Arama kurtarma çalışmalarının 18’inci saatinde Yusuf’un önce gömleğine yaklaşık yarım saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Babası ve Yusuf’un yanından hiç ayırmadığı köpeği duygusal anların yaşanmasına neden oldu

Soğuk ve yağışa rağmen 18 saat Yusuf’tan gelecek iyi bir haberi bekleyen babası Hasan Konar’ın göledin kenarındaki bekleyişi görenleri üzüntüye boğdu. Yusuf’un kendi aliyle besleyip büyüttüğü hatta geceleri dahi birlikte yattığı köpeği ‘Kont’ ise bölgeden hiç ayrılmadı. Göletin kenarını dolaşarak sahibini arayan sadık köpeğin suyun içine kadar girip arama yapması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Dalgıç polisler tarafından göletten çıkarılan Yusuf Konar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ailelerin evlatlarını son bir kez görebilmek için ambulansa koşmaları ve ettikleri feryatlar yürekleri dağladı.