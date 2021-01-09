Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kolay yolu Örencik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kolay istikametinden Bafra'ya doğru seyir halinde olan Ö.Ş.'nin kullandığı 55 ADM 518 plakalı hafif ticari araç önünde giden Ahmet Kaya idaresindeki 55 KH 941 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada devrilen traktörün römorkunun altında kalan traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Traktöre çarpan hafif ticari araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.