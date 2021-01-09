Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Beycuma Beldesinde E.Ö. (44) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı tespit edildi. E.Ö. isimli şahıs motosikleti ile seyir halinde iken durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şahsın üzerinde yapılan aramada kullanıma hazır vaziyette kubar esrar maddesi olduğu değerlendirilen madde yakalandı. Ekipler olayla ilgili adli işlem başlattı. Ayrıca sürücüye Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereği sokağa çıkma kısıtlaması ihlali ve Maske takma kuralı ihlalinden idari yaptırım uygulandı.