Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serik ilçesi Yankoy Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Kocasarı (30) için ailesi Serik İlçe Jandarma Karakolu'na kayıp başvurusunda bulundu. En son 6 Ocak Çarşamba günü Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bir markette görülen Kocasarı'yı bulmak için jandarma çalışma başlattı.