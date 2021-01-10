Serik ilçesi Yankoy Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Kocasarı (30) için ailesi Serik İlçe Jandarma Karakolu'na kayıp başvurusunda bulundu. En son 6 Ocak Çarşamba günü Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bir markette görülen Kocasarı'yı bulmak için jandarma çalışma başlattı.
Engelli adamdan 5 gündür haber alınamıyor
10.01.2021 - 11:23 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Serik ilçesinde 5 gündür kayıp olan 30 yaşındaki zihinsel engelli şahıstan haber alınamıyor.
Etiketler : engelli,kayıp,antalya,
758895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758895.aspx
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