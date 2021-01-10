Son dakika deprem haberi az önce geldi. Ankara Kalecik'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi...
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Ankara'da deprem oldu (Ankara deprem)
10.01.2021 - 22:55 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 23:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi az önce geldi, Ankara'da deprem oldu.
Son dakika deprem haberi az önce geldi. Ankara Kalecik'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi...
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