Pınar K'nin kullandığı 06 BEV 768 plakalı otomobil, Abdullah Gül Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devriye gezen polis aracına çarptı. Sürücü Pınar K. ile otomobilde bulunan Gülçin K. ve Yunus Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
11.01.2021 - 01:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 01:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Atakum ilçesinde devriye gezen polis aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Etiketler : samsun,samsun kaza,trafik kazası,
759048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759048.aspx
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