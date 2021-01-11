Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da hafta sonu etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 2 gün boyunca aralıksız olarak devam etti. 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağmur İstanbul’a yaklaşık 8 günlük su kazandırdı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 21.13 seviyesine kadar çıktı.

