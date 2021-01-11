Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayasıyla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Vali Ustaoğlu ve Başsavcı Tuncel’i, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve gazeteciler karşıladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Ocak’ın aynı zamanda İdareciler Günü olduğuna da dikkat çekerek “İkisini de aynı gün olması daha da anlamlı. Bu vesileyle yönetim anlayışımızın en önemli parçası olan bu anlamlı günümüzü tebrik ediyoruz. Sizler de aynı bizler gibi 24 esasına dayalı, mesai menfu gözetmeksizin çalışıyorsunuz” diye konuştu.

Koronavirüs süreci ile ilgili de konuşan Vali Ustaoğlu, şehirde vaka yükselişini şuanda durdurduklarına işaret ederek, “Koronavirüs ile ilgili, endişe verici rakamlara ulaşmıştık, Sağlık Bakanımız sağ olsun her gün aradı, takip ettik ve şu anda yükselişi durdurduk, yatay bir seviyede. Bunu daha da aşağılara düşürmek için hep birlikte kurallara uymalıyız. Maske, mesafe, temizlik kurallarına özen gösterirsek biraz daha dişimizi sıkarsak 1 aya aşılama da başlar. Aşı miktarında bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyoruz. Hep birlikte bu hastalıktan kurtulacağız. Bizler gece gündüz demeden çalışıyoruz, halkımıza da duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.