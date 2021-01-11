Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İl Başkanlığının da bulunduğu binanın girişindeki tabelaya çekiçle zarar vermesinin ardından bazı iş yerlerinin de camlarını kıran şüpheli, vatandaşlarca yakalandı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca da görüntülenen olayın şüphelisi B.U. (38) ekipler tarafından gözaltına alındı. B.U'nun daha önce de benzer şekilde iş yerlerine zarar verdiği öğrenildi.



Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AK Parti Yalova İl Başkanlığından yapılan açıklamada B.U'nun, söz konusu olay öncesi emniyet müdürlüğüne ait bir aracın camını da kırdığı belirtilerek, "Partimiz tarafından gerekli yasal süreç başlatılacaktır. Olay sonrasında bizleri arayıp soran, partimize gelme nezaketinde bulunan tüm dava arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza, kısa bir sürede olayın aydınlatılmasını sağlayan İl Emniyet Müdürlüğümüze ve personeline teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.



Yalova Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da şüphelinin il başkanlığının bulunduğu iş hanının girişindeki parti logosu ve giriş kapısı camını kırdığı belirtildi.

Aynı şahsın başka bir iş yerine de bu şekilde zarar verdiğinin öğrenilmesi üzerine olay yerine giden ekiplerin şüphelinin B.U. olduğunu tespit ettiğine yer verilen açıklamada, "Yapılan araştırmada şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu ve kişilik bozukluğu tanısı mevcut olup, ekiplerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.