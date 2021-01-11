Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin karşısındaki binada yangın çıktı. Alevler binanın çatı katını sararken, yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.