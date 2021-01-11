İzmir'de Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin karşısındaki binada yangın çıktı. Alevler binanın çatı katını sararken, yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
İzmir'de bir bina alev alev yandı
11.01.2021 - 19:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin karşısında yer alan binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Etiketler : izmir,haberler,yangın,
759220 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759220.aspx
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