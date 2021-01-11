Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince; haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 kişiye yönelik, 42 ekip ve 107 personelin katılımı ile 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şahıslardan 13’ü yakalanırken, 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.