Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, pet şişe ve varillerde 525 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi. İkametler ve müştemilatlarında bulunan düzenek ile suç unsuru malzemelere el konuldu. Polis, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.