Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, pet şişe ve varillerde 525 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi. İkametler ve müştemilatlarında bulunan düzenek ile suç unsuru malzemelere el konuldu. Polis, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Malatya'da 525 litre sahte içki ele geçirildi
11.01.2021 - 22:02 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 22:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da düzenlenen operasyonda 525 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : malatya,haberler,
759247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759247.aspx
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