Cumhuriyet Caddesi'nde Murat Kaplan ile Emre A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre A, Kaplan'ı bıçakla yaraladı. Ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Kaplan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
11.01.2021 - 23:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.
Etiketler : tokat,kavga,
759261 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759261.aspx
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