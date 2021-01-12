Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Kazım Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki İrem T., 5. katın balkonundan zemine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İrem T., sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.