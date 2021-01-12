Sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezinde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle bölgede dev dalgalar oluştu. Küçükkuyu Beldesinde ise akşam saatlerinde hızını artıran lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil bandını aşarak evlere kadar ulaştı. Zaman zaman boyu 3 metreyi geçen dalgalar nedeniyle sahil bölgesinde hayat olumsuz etkilendi. Lodosun bölgede zaman zaman 80 kilometreyi geçtiği öğrenildi.
Dev dalgalar evlere kadar ulaştı
12.01.2021 - 21:36 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde akşam saatlerinde etkisini artıran lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil şeridini aşarak evlere kadar ulaştı.
Etiketler : Çanakkale,
759484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759484.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER