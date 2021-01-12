Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatını yapan sürücü E.K. organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Bitlis'te minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı
12.01.2021 - 23:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.
Etiketler : bitlis,göçmen,
759498 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759498.aspx
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