Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatını yapan sürücü E.K. organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.