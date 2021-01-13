Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Kadıköy’ün yoğun caddelerinden olan Bağdat Caddesi’nde büyük bir ağaç yolun ortasına devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Şiddetli rüzga Bağdat Caddesi'nde ağaç devirdi
13.01.2021 - 07:32 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 07:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy Bağdat Caddesi’nde sabahın erken saatlerinde aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle bir ağaç yolun ortasına devrildi. Şans eseri herhangi bir otomobilin üzerine düşmeyen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.
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