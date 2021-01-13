Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuraklığın etkisindeki kentte yağışların olmaması sonucu su ve oksijen seviyesinin adeta dip yaptığı Yeşilırmak’ta canlılar da bu durumdan etkilendi. Bazı bölgelerde balık ölümleri görüldü. Kıyıdaki canlı balıklar oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından avlandı.



55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehir sularının çekilmesiyle göle dönüşen alanda dev bir yayın balığı olduğunu öğrenmesi üzerine harekete geçen evli ve 7 çocuk babası Usalır, “İki, üç sefer kıyıya çıkarttım. Bana kuyruk attı. Elimden kurtuldu. En son denememde iki sefer kafasına vurdum. Biraz sersemleyince kıyıya çıkardım. Yaklaşık 50 kilo vardı. Canavar gibiydi. İki, üç gün orada kaldığı içinde biraz hırçınlaşmıştı. Biraz uğraştırdı” dedi.



Çocukluğundan bu yana balık tuttuğunu belirten Usalır, “Balık deyince buradan atlar Kars’a, Kayseri’ye bile giderim. Bu balık bayağı ağırdı. Gençliğimde olsa balığı tuttuğum gibi dışarı atardım” diye konuştu.