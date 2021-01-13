Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır 11 ilçesinde kuvvetli yağış olması beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre yarın Güney Doğu Anadolu Bölgesinde görülecek olan sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda Çermik, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."